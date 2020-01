Rainbow Six Quarantine, de “zombie-variant” op de extreem populaire tactische shooter Rainbow Six Siege werd op de E3 2019 door Ubisoft aangekondigd. Behalve het feit dat deze game enigszins gebaseerd is op de geliefde Outbreak-modus van Rainbow Six Siege, weten we echter nog bitter weinig over wat we van deze titel kunnen verwachten. Een vermoedelijk lek brengt hier echter misschien verandering in: op Reddit dook namelijk plots een pamflet op dat wel erg specifieke info over deze titel weet te melden.

Of het lek in kwestie ook waarheidsgetrouw is, laten we even in het midden. Wel leren we van de onderstaande afbeeldingen dat de game bij de release over 21 Operators zal beschikken, onderverdeeld in drie klasses: Assault, Recon en Support. Bekende vijanden van de Outbreak-modus maken hier bovendien hun terugkeer (Grunt, Breacher, Rooter, Smasher en Apex), maar ook drie nieuwe vormen van Infected staan op ons te wachten.

Het lek heeft nog verschillende andere details te melden, als je tenminste je beste bril opzet en alle kleine lettertjes gaat onderzoeken. Voorlopig zijn deze gameplaydetails echter nog niet bevestigd, dus neem het nog even met een flinke korrel zout.