Tom Clancy’s Rainbow Six Siege staat al enkele jaren garant voor spannende esports evenementen. Ook dit jaar kunnen we ons weer verheugen, want Six Invitational, het wereldkampioenschap dat aan deze shooter is gelinkt, komt binnenkort terug. Om ons hier wat op voor te bereiden, is vanaf vandaag het “Road to Six Invitational” evenement van start gegaan in de game.

Momenteel is er weinig verdere informatie bekend rond Six Invitational, maar we houden jullie alleszins op de hoogte! Voorlopig kan je alvast genieten van een nieuwe trailer die het in-game event wat in de schijnwerpers zet.