Tijdens de bekendmaking van de laatste patch notes werd het al aangekondigd, de komst van de 3v3 modus voor Gunfight in Call of Duty: Modern Warfare. Inmiddels is het zover, want de modus is live gegaan samen met nog meer playlist updates. Zo is Shoot House 24/7 terug en deze vervangt Shipment 24/7.

Gun Game staat verder nu in de Quick Play Filter en dus is er weer genoeg variatie in de playlist. De terugkeer van Shoot House 24/7 is natuurlijk de grootste fan service, er is tot nu toe geen andere playlist zo populair geweest als deze, zelfs Shipment kon er niet aan tippen.