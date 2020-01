Begin volgende maand zal het nieuwste deel in de Zombie Army-reeks verschijnen. Als je nog niet weet wat je nu precies mag verwachten van Zombie Army 4: Dead War, dan kan je onder dit bericht een video bekijken die dat exact weergeeft. Ook toont het alles wat je zult tegenkomen in de game.

Natuurlijk is de hoofdzaak in Zombie Army 4 het neerknallen van ‘zombie nazi’s’, maar er zijn nu meer verschillende vijanden aanwezig en je hebt meer mogelijkheden om ze – soms letterlijk – een kopje kleiner te maken. Wij hebben al even met de game kunnen spelen en onze bevindingen kun je lezen in onze preview.