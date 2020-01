Ben je weer toe aan wat nieuwe content voor Crash Team Racing: Nitro-Fueled? Dan word je vandaag om 16:00 uur op je wenken bediend. Dan zal namelijk de Rustland Grand Prix worden toegevoegd.

De nieuwe content bevat een nieuwe track, genaamd Mega-Mix Mania. Dit is een parkoers in een dor landschap vol met staal, vuur, graffiti en heavy metal. Er is ook een nieuw personage vrij te spelen, namelijk de racer waarnaar de nieuwe track vernoemd is: Mega-Mix. Dit is een mutantencombinatie van Dr. Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger en Dingodile.

De Rustland Grand Prix brengt ook nieuwe karts met zich mee en verschillende pit stop items. Als je in de top 5% van de Grand Prix ranglijsten eindigt, win je ook nog de kenmerkende Champion Kart en het Rustland embleem. Al deze extra’s komen voorbij in de onderstaande trailer.