Gamers die Shenmue III hebben aangeschaft konden in de Trophylijst van de game al zien dat er extra content aan zat te komen. Deep Silver en YS Net hebben nu laten weten dat de eerste uitbreiding volgende week zal worden aangeboden onder de noemer ‘Battle Rally’.

In Battle Rally staat de competitieve strijd met andere personages centraal. Je krijgt nieuwe activiteiten te doen in een race en kom je als eerste over de finishlijn, dan verdien je ‘geweldige items’. Je bent niet verplicht om met Ryo te spelen, want je kan ook kiezen voor de schatzoekende Wuying Ren en Ryo’s sparringpartner “Wei Zhen”, die voor het eerst in de game verschijnt.

Battle Rally zal op 21 januari voor €7,99 in de PlayStation Store verschijnen.