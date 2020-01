De officiële aankondiging van Resident Evil 3 is van slechts een maand geleden en over niet al te lange tijd kunnen we al met de game aan de slag. Dat betekent dat we steeds meer van de game te zien krijgen, zo bracht Capcom deze week een nieuwe trailer uit die je hier kan checken.

Naast nieuwe bewegende beelden heeft de uitgever ook nog een reeks screenshots vrijgegeven en die tonen nog maar eens de grafisch pracht van deze titel. Het gaat om ruim 20 beelden die verschillende personages en locaties laten zien.

Resident Evil 3 verschijnt op 3 april voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.