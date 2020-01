Rock Pocket Games heeft hun sci-fi horror game Moons of Madness uitgesteld naar 24 maart. Dit lieten ontwikkelaar Rock Pocket Games en uitgever Funcom weten via een bericht op Twitter. Hiervoor is als reden opgegeven dat er meer tijd nodig is om de game te optimaliseren voor de consoles.

In Moons of Madness stap je in de schoenen van Shane Newehart, een technicus die gestationeerd is op de Invictus. Shane’s taak is om de duistere kant van Mars te verkennen in een cosmische horror-setting, hier kun je denken aan bijvoorbeeld supernatuurlijke elementen en Lovecraftiaanse monsters.

Moons of Madness is al sinds afgelopen oktober verkrijgbaar voor de pc, maar blijkbaar heeft de Noorse studio nog wat tijd nodig om alles glad te strijken.