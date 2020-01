Jaarlijks organiseert Sony PlayStation het ‘Destination PlayStation’ evenement dat specifiek voor retailers bedoeld is. Hier doet Sony alvast een tipje van de sluier oplichten omtrent wat komen gaat, zodat retailers hierop kunnen anticiperen wat betreft inkoop, marketing en meer. Dit jaar gaat het evenement mogelijk niet door.

Dat meldt journalist Mike Futter op Twitter, die van verschillende bronnen vernomen heeft dat Sony het evenement dit jaar afgelast. Wel zal er een alternatief zijn, dat georganiseerd wordt door een grote distributeur zelf, maar verdere details ontbreken.

Normaliter zou het evenement in februari plaatsvinden, maar nu het geannuleerd is kan dat nog een hint zijn naar de PlayStation 5 onthulling. Daarover gaan nu al een paar weken geruchten dat dat in februari zal plaatsvinden en als dit laatste nieuws klopt, dan geniet een groot onthullingsevenement de voorkeur over een retailevenement.

Dat zou logisch zijn, anders moet Sony de aandacht spreiden over twee grote gebeurtenissen daar waar het belangrijkste nu ‘awareness’ voor de PS5 creëren is. Zodra Sony met een aankondiging komt over een eventuele PlayStation Meeting, zal alles vanzelf duidelijk worden.