Afgelopen september trakteerde Capcom ons nog op Monster Hunter: World – Iceborne, een gigantische uitbreiding op een al enorme game. Wij waren laaiend enthousiast over Iceborne (lees hier onze review) en het blijkt dat Capcom met de basis game ook flinke successen geboekt heeft.

In een persbericht heeft de Japanse ontwikkelaar annex uitgever namelijk laten weten dat Monster Hunter: World sinds zijn release in januari 2018 15 miljoen verscheepte eenheden heeft bereikt. Dit betekent niet dat alle eenheden ook daadwerkelijk verkocht zijn, desalniettemin is dit Capcom’s eerste game die dit aantal heeft weten te bereiken.

Capcom is van plan om verder in te zetten op de Monster Hunter-franchise door middel van een nieuwe attractie in Universal Studios Japan. De attractie heet voluit Monster Hunter World: Iceborne XR Walk en moet aankomende maart geopend worden. Natuurlijk hopen we dat Capcom vooral ook Monster Hunter-games blijft maken, maar gezien dit succes lijkt dat slechts een kwestie van tijd.