Gisteren maakten we er al melding van, het Road to Six Invitational evenement dat terugkeert naar Rainbow Six Siege. Inmiddels heeft Ubisoft meer details bekendgemaakt en het blijkt dat de shooter ook een Battle Pass krijgt. Daarnaast is de game voorzien van een nieuwe map onder de noemer ‘Stadium’, die speciaal voor het evenement gemaakt is.

Elk weekend tot 16 februari zullen Operators zich in de game kunnen bewijzen wie het beste is in de map Stadium. Op deze map is een gebouw te vinden, maar dat komt met een twist, want het is voorzien van kogelwerende ramen. Dat zorgt voor een nieuwe manier van spelen en dat kan in de Bomb modus.

In deze playlist zijn alle Operators beschikbaar, ook kunnen spelers met Operators aan de slag die ze nog niet hebben vrijgespeeld. De Battle Pass sluit hier op aan, want er zijn 35 Tiers op een gratis en een betaalde variant die goed zijn voor 48 beloningen, inclusief exclusieve items. De premium Battle Pass kost 1200 R6 Credits en de premium bundel – die 2400 R6 Credits kost – unlockt direct de eerste 12 Tiers. Elke Tier kan ontgrendeld worden door de game te spelen of met 180 R6 Credits.

De Six Invitational is het belangrijkste evenement waar de allerbeste spelers het tegen elkaar zullen opnemen. Dit evenement zal ook dit jaar plaatsvinden in Montréal en als je interesse hebt, dan kan je voor meer informatie hier terecht.