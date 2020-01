Star Wars Jedi: Fallen Order heeft weer een nieuwe update gekregen die nu beschikbaar is om te downloaden. Deze update komt met verschillende verbeteringen voor de game en ook unlockt het eerder afgesloten pre-order content.

Het gaat niet om een bijzonder uitgebreide update, maar de aanpassingen en verbeteringen zijn zeer zeker wel welkom. Voor het gemak hebben we hieronder zoals altijd de details voor je op een rijtje gezet.

Fixes & Improvements

We’ve fixed an issue where Bounty Hunters would sometimes get stuck in Zeffo.

Not only was the Photomode camera able to explode rockets, it could interact with trigger volumes within the levels that could potentially break the game. We’ve fixed this to ensure that you can continue playing the game after using Photomode. Unfortunately, this also means that rockets will be unaffected by the camera moving forward.

There was a bug that was causing one of the elevators in the last level to have a tendency of disappearing. It should now be present at all times.

We’ve improved collision on Ilum.

Our language translations have been updated.

There was an issue where some text was overlapping in Photomode for specific screen ratios. That has been fixed.

The Albino Wyyyschokk tactical guide entry wasn’t appearing for all users, this should now be fixed.

We’ve fixed Gorgara having a tendency to disappear at specific times on Dathomir.

Content

Pre-order content has now been unlocked for all players. This content includes: