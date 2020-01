De release van Dragon Ball Z: Kakarot is nog slechts een dag van ons verwijderd en Bandai Namco blijft maar trailers naar buiten brengen. We hebben zoveel nieuws over de game gezien in de afgelopen periode, dat we eigenlijk niet meer verrast zijn van alweer een nieuwe trailer. De marketing van deze game draait erg om nostalgie en deze trailer brengt dat gevoel nog maar eens terug.

In deze trailer wordt namelijk de bekende speech nagedaan die Vegeta in de serie geeft. Hierin vertelt hij dat Goku voor hem de sterkste Saiyan is en altijd nummer 1 zal blijven. Dit is op leuke wijze in de trailer verwerkt, check het hieronder zowel in het Japans als Engels.

Onze review van Dragon Ball Z: Kakarot mag je volgende week verwachten.