De interessante first-person shooter Disintegration krijgt voordat de game uitkomt een gesloten multiplayer beta. Dit heeft uitgever Private Division vandaag aangekondigd en daarbij gaven ze gelijk de details. De beta zal over twee dagen plaatsvinden, namelijk op dinsdag 28 en woensdag 29 januari tussen 17:00 en 08:59 uur.

Nadien volgt er op 31 januari een open beta die duurt tot 1 februari en deze is toegankelijk op alle platformen waarvoor de game uitkomt. In de beta kunnen spelers aan de slag met twee van de drie multiplayer modi, waarvan hieronder een omschrijving.

Retrieval – In Retrieval, het eerste speltype, nemen spelers deel aan twee intense ronden waarin één team probeert een lading af te leveren die alleen kan worden gedragen door de grondtroepen. Het andere team verdedigt. Control – In deze modus strijden twee teams om de heerschappij over verschillende controlepunten. De spelers moeten ervoor zorgen dat de grondtroepen in leven en in de zone blijven, omdat dit de enige manier is om score op te bouwen en de wedstrijd te winnen.

Om deel te kunnen nemen aan de gesloten beta dien je je op te geven, daarvoor kan je hier terecht. Meer weten over de game? Wij zagen de titel al in actie en in onze preview kun je er meer over lezen.