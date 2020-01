Sinds half december is de januari uitverkoop in de PlayStation Store aan de gang en dat levert korting op honderden games op. Soms kan de korting zelfs oplopen tot maar liefst 70% en er zit voor iedereen ongetwijfeld wat tussen. Daar komt natuurlijk ooit een einde aan en dat einde is nu bijna hier.

Je hebt enkel vandaag nog om van de aanbiedingen te profiteren, dus bij dezen een reminder mocht je nog van plan zijn een game aan te schaffen. Indien zo, dan zal je snel moeten zijn, want na middernacht zullen de games weer naar hun normale prijs gaan.

Overigens verwachten we volgende week weer een nieuwe sale, aangezien de PlayStation Store sales elkaar in rap tempo opvolgen. Hieronder overigens een beknopt overzicht van de titels die zoal in de aanbieding zijn.