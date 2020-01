Hoe de hoesjes van PlayStation 5 games er straks uit komen te zien is nog koffiedik kijken, maar dat doet creatieve gamers er niet van weerhouden om met eigen ideeën aan de slag te gaan. Die verschijnen veelal op Reddit en ResetEra en dat leverde onlangs al een mooie zwarte variant op. Die gemist? Check het hier.

Inmiddels zijn er meer concepten online verschenen en hierbij heeft een knutselaar voor de blauwe hoes gekozen, waarvan hij twee varianten heeft gemaakt. De eerste is een bestaande game, de ander is natuurlijk een fantasievolle interpretatie van een Horizon: Zero Dawn opvolger.

Zwart blijft overigens in trek, want een andere creatie combineert de zwarte hoes met de fictieve box-art van Horizon: Eclipse.