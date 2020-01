Het was al bekend wanneer de anime-film van Ni no Kuni internationaal op Netflix zou verschijnen, maar het kan natuurlijk zijn dat je dit alweer vergeten bent, of dat je het bericht helemaal niet gezien hebt. Mocht dat het geval zijn, hierbij bericht dat de film nu te zien is op de streamingdienst.

De anime-film is niet gebaseerd op of is een vervolg op één van de twee games die beschikbaar zijn, dus je hoeft deze titels niet gespeeld te hebben om het verhaal te kunnen volgen. Je kan kiezen voor de originele Japans gesproken teksten, maar Engelse, Spaanse, Duitse en Franse stemmen zijn ook beschikbaar. De tekenfilm wordt tevens ondertiteld in het Nederlands.