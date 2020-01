De PlayStation 5 moet eind dit jaar verschijnen en dus zit iedereen te wachten op de aankondiging van het officiële onthullingsevenement. Veel geruchten wijzen op een onthulling in februari en als dat klopt, dan ligt dat in lijn met de onthulling van de PlayStation 4 in 2013. Die onthulling vond eveneens in februari plaats met een release aan het einde van dat jaar.

Steeds meer berichten duiken op over een onthulling in februari, zo komt ook God of War maker David Jaffe nog even om de hoek kijken. Hij weet te melden dat de onthulling van de PlayStation 5 minder dan 4 weken bij ons vandaan is. Dat betekent dus – mocht het kloppen wat hij zegt – nogmaals een aanwijzing voor februari.

Of het correct is gaan we op korte termijn zien, want als Sony inderdaad een evenement in februari organiseert, dan zullen de uitnodigingen snel verstuurd worden en die belanden hoe dan ook op het web.