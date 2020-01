Gamers die The Surge 2 nog willen aanschaffen hebben een extra keuze gekregen. De Premium Edition van de game is namelijk inmiddels uitgebracht in de PlayStation Store. Om de lancering te vieren is er daarom een trailer verschenen, die je onder dit bericht kunt checken.

The Surge 2: Premium Edition bevat natuurlijk de game zelf, maar ook alle extra content die met de Season Pass voor het spel is uitgekomen. Het gaat dan om een uitbreiding op het verhaal – genaamd: The Kraken – en diverse wapens en uitrustingen.