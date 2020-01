God of War wist in 2018 zeer veel indruk te maken bij zowel pers als gamers en het moet wel heel erg raar lopen als er geen vervolg komt. Het lijkt er in ieder geval op dat Sony Santa Monica ons alvast lekker probeert te maken, want zij hebben via het Twitter-account van Kim Newman een bericht geplaatst dat doet vermoeden dat de ontwikkelaar al met het desbetreffende vervolg bezig is.

Newman is de ‘narrative animator’ bij Sony Santa Monica en zij is in de tweet te zien in een ‘motion capture suit’. Daarbij staat de tekst: ‘Feels good to be back in the suit’. God of War wordt helemaal niet genoemd, maar het kan haast niet anders dan dat het om een vervolg op de geweldige PlayStation 4-exclusive gaat.

De narrative animator laat in ieder geval weten dat de motion capture nog maar net van start is gegaan, dus de game laat nog wel even op zich wachten. Dat zal dus ook gelden voor de officiële aankondiging.