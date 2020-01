Sinds eind november konden Mortal Kombat 11 spelers aan de slag met Sindel, maar het is inmiddels wel tijd voor het volgende personage. De eerstvolgende op de lijst is Joker en hij laat zich voor het eerst zien in deze trailer. De clown prins van Gotham laat niet met zich sollen en beschikt over allerlei gekke gadgets en trucs.

De Joker is er niet vies van om zijn handen vuil te maken en laat dat in deze trailer duidelijk zien. Gewapend met messen en een wandelstok slaat hij zijn tegenstanders tot moes. Ook komen er wat gekke aanvallen aan te pas, zoals een Batman-pop die voorzien is van ingebouwde wapens.

De Joker is vanaf 28 januari beschikbaar voor Kombat Pack-eigenaren. Andere spelers moeten een weekje langer wachten op het iconische personage.