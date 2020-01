GTA V is inmiddels al jaren oud, maar het online gedeelte van de game is nog altijd springlevend te noemen. Regelmatig brengt Rockstar updates en nieuwe content voor de game uit om de spelers van meer speelplezier te voorzien. Voor racefanaten en autoliefhebbers hebben we weer goed nieuws, want er is een nieuwe auto in GTA Online verschenen.

Het gaat hier om de Karin Sultan Classic en dat is – zoals de naam al suggereert – een echte klassieker. Deze bolide is vanaf nu te vinden in de Southern San Andreas Super Autos. Daarnaast krijgen spelers twee keer zoveel beloningen in alle door Rockstar gemaakte King of the Hill en Land Races.

Spelers die de Diamond Casino Heist Finale uitspelen, krijgen daarnaast ook nog eens een flinke boost in uitbetaling. Ook krijg je 25% korting op Arcade Properties, Game Cabinets en meer met deze update.

Als laatste is de Karin Everon momenteel de podium car in het Diamond Casino & Resort en er zijn wat aanbiedingen, zie de details hieronder.