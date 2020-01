In de aanloop naar de release van NioH 2 zal ontwikkelaar Team Ninja wekelijks nieuwe informatie vrij gaan geven over de game via social media. Dat begint met een nieuwe batch screenshots, die ons vijanden, gevechten, maar ook Guardian Spirits tonen. We maken kennis met de Guardian Spirits Hiyokudori, Yatagarasu, Kyuubi en Saika Magoichi, wie aan het hoofd van de Saikka Ikki staat.

Hieronder kunnen we ons tegoed doen aan een kleurrijk scala van nieuwigheden en vanaf nu tot aan de release mogen we via Twitter nog zes extra drops met informatie, screenshots en wellicht trailers verwachten. NioH 2 verschijnt op 13 maart.