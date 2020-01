Het is al bijna twee jaar geleden dat Detroit: Become Human verscheen voor de PlayStation 4. Het was een enorm goede terugkeer van Quantic Dream, maar na de release viel het geruime tijd stil rondom de ontwikkelaar. En dat is normaal gezien ook logisch, maar desalniettemin zijn we erg benieuwd naar wat David Cage en zijn kompanen nu weer aan het bedenken zijn.

Via Twitter laat David Cage, hoofd van de Franse studio, weten dat 2020 ‘enorm spannend’ zal zijn voor hen. Dit hoeft natuurlijk niet per se een nieuwe aankondiging te betekenen, maar we gaan er eigenlijk wel een beetje van uit.

Gezien hun laatste game ruim anderhalf jaar terug uitkwam, begint het zo langzamerhand tijd te worden voor een nieuwe titel. Tegenwoordig opereren ze onafhankelijk van Sony met ondersteuning van NetEase, dus dat schept vertrouwen.

Zodra we wat vernemen laten we het weten.

“Ok, I’m late… but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant!”