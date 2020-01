Horizon: Zero Dawn is tot op heden een exclusieve PlayStation 4 game, maar er bestaat een goede kans dat deze titel later dit jaar voor de pc verschijnt. Dit meldt Kotaku op basis van bronnen die dat aan de website gemeld hebben. In navolging van Death Stranding is dat dan de tweede PlayStation 4-exclusive die naar de pc komt.

Dat is opvallend en schept enigszins een verwachting dat Sony vaker exclusieve PlayStation games op het andere platform uit gaat brengen. Of het klopt is echter nog even afwachten, want Sony wilde niet reageren op het bericht toen Kotaku navraag deed. Auteur van de scoop, Jason Schreier, is doorgaans goed ingelicht en meldt dit nieuws op basis van drie anonieme bronnen.

Er is overigens een verschil met Death Stranding, namelijk dat Kojima Productions als ontwikkelaar onafhankelijk is. Dat stelt ze in staat om – met goedkeuring van Sony die meebetaalde aan de game – Death Stranding op de pc uit te brengen. Als Horizon: Zero Dawn ook de stap naar pc maakt is dat een unicum, want Guerrilla Games is immers een Sony studio.

Microsoft omarmt de pc al veel langer, mede omdat Windows ook van hun is, maar het is wel een nieuwe richting die de industrie op lijkt te gaan dus Sony kan dan eigenlijk niet achter blijven. Zodra we een officiële verklaring (of verwijzing naar het rijk der fabelen) krijgen, laten we het weten.