Hunt: Showdown zou aanvankelijk in 2019 verschijnen, maar vlak voor de jaarwisseling werd de PlayStation 4 uitgave naar 2020 uitgesteld. Lang hoeven we niet meer op de game te wachten, want Koch Media heeft aangekondigd als uitgever op te treden en daarbij lieten ze gelijk weten dat de titel van Crytek op 18 februari zal verschijnen.

De game zal op de genoemde datum zowel digitaal als fysiek uitkomen met behulp van Koch en dat geeft de ontwikkelaar wat rust, die zich nu volledig kan focussen op het ontwikkelen en optimaliseren van deze titel voor alle platformen. Tevens kondigde Koch aan dat Hunt: Showdown spelers na de release veel nieuwe content mogen verwachten, waaronder nieuwe Legendary Hunters, uitrusting, wapens en meer.

Verder staat er nog cross-play tussen de Xbox One en PlayStation 4 op de planning, alsook een solo PvE modus, live-evenementen en meer. Kortom, Hunt: Showdown zal ook op lange termijn een interessante titel moeten blijven.