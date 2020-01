Gisterenavond werd aangekondigd dat Cyberpunk 2077 niet langer in april zal verschijnen, want CD Projekt RED heeft meer tijd nodig. De nieuwe releasedatum staat nu op 17 september later dit jaar. Helaas slecht nieuws dus voor iedereen die erg op deze titel zit te wachten, aan de andere kant stelt dit de ontwikkelaar in de gelegenheid een nog betere game te maken.

Het uitstel van de game komt echter met nog ander slecht nieuws, de multiplayer die parallel aan de singleplayer in ontwikkeling was loopt ook vertraging op. Nu was bekend dat de multiplayer pas na de release van Cyberpunk 2077 zou verschijnen, omdat de eerste focus op meer singleplayer content en gratis extra’s zou liggen.

In een Q&A met Michał Nowakowski (vice president van CD Projekt RED) gaf de beste man aan dat 2021 onrealistisch lijkt als jaar waarin de multiplayer uitkomt. Dat geeft min of meer aan dat dat onderdeel pas in 2022 zal verschijnen, dat zal dus nog wel even duren. Tot de multiplayer uitkomt zullen spelers zich echter prima kunnen vermaken met extra singleplayer content.