De PlayStation 5 controller heeft officieel nog geen naam gekregen, maar iedereen ging er gemakshalve vanuit dat het ‘DualShock 5’ zou worden. Dat blijkt nu te kloppen, nu de Franse PlayStation website de informatie van een update heeft voorzien.

Interessanter is echter dat de vermelding ‘DS5’, wat voor DualShock 5 staat, voorkomt in een overzicht van controllers die compatibel zijn met de PlayStation 4. Dat betekent dus dat de PlayStation 5 controller ook met de PlayStation 4 zal werken, net zoals dat de DualShock 4 met de PlayStation 5 zal werken.

Dat is een interessant gegeven, want dat is niet eerder voorgekomen met PlayStation controllers. We houden overigens wel een slag om de arm, want het kan zijn dat het een foutje van PlayStation Frankrijk betreft. Nu is die kans klein, maar je weet maar nooit.