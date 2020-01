Eerder vandaag kon je lezen dat Horizon: Zero Dawn waarschijnlijk naar de pc zal komen en dat is dan de eerste PlayStation 4 exclusive gemaakt door een interne Sony studio die op een ander platform te spelen zal zijn. Mits het nieuws klopt uiteraard.

In dat bericht gaven we al aan dat als Horizon inderdaad naar de pc komt, dat er ongetwijfeld meer titels zullen volgen. Tom Phillips, redacteur bij Eurogamer, lijkt meer te weten en beaamt dat. Sterker nog, hij hint ook direct naar de volgende titel en dat zou Dreams zijn.

“Horizon will be followed by others down the road – you don’t need to Dream too hard to guess. But Xbox is already well-established launching games on PC at the same time, and eager to explore Switch…”