Destiny 2 was eind deze week even kort offline in verband met onderhoud en nadien heeft Bungie een hotfix voor de game uitgebracht. Deze is bedoeld om een aantal bekende problemen op te lossen en zul je moeten binnenhalen vooraleer je weer in de game kunt duiken.

Vanzelfsprekend heeft Bungie de details van deze hotfix vrijgegeven en die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Een van de meest prettige fixes is dat de waypoint markering voor Eververse nu is uitgeschakeld, die gaf de indruk dat er wat te halen viel bij Tess, terwijl dat niet het geval was.