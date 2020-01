De ene game na de andere game wordt deze week uitgesteld, dus er kan er nog wel eentje bij. Nadat Final Fantasy VII Remake een maand opschuift, Marvel’s Avengers langer uitstel krijgt en Cyberpunk 2077 naar september is doorgeschoven, is het nu Marvel’s Iron Man VR die wat maanden vooruit geduwd wordt.

De game zou op 28 februari verschijnen, maar die datum zal niet gehaald worden. De ontwikkelaar heeft besloten de game naar 15 mei te verplaatsen, zodat de kwaliteit van de titel kan voldoen aan de hoge verwachtingen. We zullen dus iets langer moeten wachten voordat we met Iron Man in virtual reality aan de slag kunnen.

“In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!”