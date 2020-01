Ook dit jaar heeft Bethesda weer hopen nieuwe content voor ons klaarstaan. Voorlopig nog geen Elder Scrolls VI, maar om ons wat te sussen werd wel een grootse uitbreiding aangekondigd voor The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim. Deze uitbreiding zal het volledige jaar overkoepelen en gaat van start met de Harrowstorm dungeon DLC en het Greymoor hoofdstuk.

Het verhaal van deze uitbreiding is eerder gotisch van aard en zal je als speler in contact brengen met allerlei toepasselijke monsters zoals vampieren, weerwolven en andere creaturen van het duister. Burgers verdwijnen plots op mysterieuze wijze uit dorpen en het is aan jou om deze verdwijningen op te lossen. Bovendien krijgt het “Vampirism” in de game een rework met een nieuwe skill tree en nieuwe animaties.

Harrowstorm staat op de planning voor februari 2020 en Greymoor heeft een voorlopige releasedatum van 2 juni voor consolespelers. In Q3 en Q4 van dit jaar staan nog twee delen van deze uitbreiding gepland, maar daarover komen we meer te weten tijdens de E3-conferentie van Bethesda. Check de trailer voor deze uitbreiding alvast hieronder: