Het Lunar New Year Event is ook dit jaar van de partij in Blizzard’s hero-shooter Overwatch. Een nieuw event in Overwatch betekent getrouw nieuwe skins, nieuwe emotes, highlight intro’s en sprays, maar ook een nieuwe brawl-mode om ons te plezieren.

De brawl-mode waarvan sprake is Capture the Flag Blitz, een snellere versie van de klassieker Capture the Flag. De vlaggen staan hierbij veel dichter bij elkaar en er zijn in totaal zes punten nodig om een match te winnen. Chaos gegarandeerd! De originele Capture the Flag is echter nog steeds speelbaar tijdens het evenement.

Alle beloningen zijn te verkrijgen via het geliefde lootbox-systeem, maar kunnen ook door middel van challenges vrijgespeeld worden. Elke week kan je namelijk door negen games te winnen personage-specifieke cosmetics verdienen. De eerste week geldt dit voor Doomfist, de tweede week voor Winston en de derde week is het de beurt aan Wrecking Ball Hammond. Het evenement loopt tot 5 februari en is nu live.

Als je je favoriete personage in hun nieuwe skin eens wilt aanschouwen, verwijzen we je graag door naar onderstaande video: