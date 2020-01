De laatste tijd kregen we al hopen en nog meer hopen One Piece: Pirate Warriors 4 personages voorgesteld aan de hand van specifieke personage-trailers. Vandaag staan opnieuw drie personages op het menu die zichzelf even komen voorstellen en hun kunsten tonen: enter Sabo, Rob Lucci en Trafalgar Law.

Alle personages hebben wederom hun eigen vechtstijl, maar allen staan ze garant voor een waar spektakel wanneer ze oog in oog staan met een horde vijanden. Check dus zeker hieronder alle nieuwe trailers in afwachting tot de game zelf uitkomt op 27 maart 2020 voor de PS4, Xbox One, Switch en de pc.

Sabo

Rob Lucci

Trafalgar Law