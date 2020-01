Inmiddels ligt 2019 – en daarmee ook het afgelopen decennium – alweer enkele weken achter ons. Logischerwijs is er al veel teruggekeken op de afgelopen tien jaar en daar heeft het Amerikaanse marktonderzoeksbureau NPD Group nu ook nog even aan meegedaan.

NPD heeft namelijk een overzicht gedeeld met de tien best verkochte games van het afgelopen decennium, gebaseerd op statistieken uit de Verenigde Staten. Het is niet echt een verrassing dat games uit de Call of Duty-serie en titels van Rockstar Games goed verkopen, maar uit de informatie van NPD blijkt maar weer eens hoe populair ze zijn.

In de top tien van best verkochte games van de afgelopen tien jaar zijn namelijk twee games van Rockstar (Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption II) en maar liefst zeven Call of Duty-games terug te vinden. De lijst wordt afgesloten door Minecraft.

Best verkochte games van 2010 – 2019