Eerder deze week kwam Romance of the Three Kingdoms XIV, de nieuwste strategiegame van Koei Tecmo, uit in Japan. Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat wij in het Westen niet veel langer op het spel hoeven te wachten, aangezien de releasedatum in Europa en Noord-Amerika eind volgende maand al is.

Koei Tecmo heeft in aanloop naar de Westerse release nieuwe beelden van Romance of the Three Kingdoms XIV vrijgegeven. De eerste video die je hieronder kunt bekijken is een gameplay trailer waarin de belangrijkste features worden uitgelicht. Ook is er een nieuwe developer diary uitgebracht en hierin wordt meer verteld over de personages. Als laatste tref je hieronder ook nog de Japanse launch trailer.

Romance of the Three Kingdoms XIV komt op 28 februari uit in het Westen voor de PlayStation 4 en pc.

Gameplay trailer

Developer diary

Japanse launch trailer