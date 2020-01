Bandai Namco bracht deze week Dragon Ball Z: Kakarot uit en zoals je hier al hebt kunnen lezen valt de game behoorlijk goed in de smaak in de eerste reviews. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn of gewoon graag meer van de game willen zien, dan hebben we hieronder veel nieuwe beelden voor je.

Eerder deze week deelde Bandai Namco al een launch trailer van Dragon Ball Z: Kakarot, maar om het spel nog meer onder de aandacht te brengen, heeft de uitgever zelfs nog een tweede lanceringstrailer uitgebracht. Die kun je hieronder checken. Als je nog een beter beeld van de actie-RPG wilt krijgen, doe je er goed aan om de tweede video te bekijken. Die toont een livestream van PlayStation Access en is goed voor anderhalf uur aan gameplay beelden.

Dragon Ball Z: Kakarot is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Launch trailer

90 minuten gameplay