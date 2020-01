Wanneer de PlayStation 5 eind dit jaar uitkomt, kunnen we natuurlijk ook een nieuwe controller verwachten. Sony liet daar vorig jaar al wat eerste informatie over los, maar het is nog onduidelijk hoe de controller er daadwerkelijk uit gaat zien en wat we precies aan nieuwe functies kunnen verwachten.

Nu is er een nieuw patent van Sony opgedoken dat mogelijk een nieuwe functie van de DualShock 5 laat zien. De schets die bij dit patent hoort laat een controller zien die een ingebouwde microfoon bevat onder de touchpad. Houdt er rekening mee dat de schets, die hieronder te zien is, alleen is bedoeld om functies uit te lichten en dus qua uiterlijke kenmerken zoals de vorm en de knoppen niet exact overeenkomt met het daadwerkelijke product. Uit de bijbehorende beschrijving blijkt dat de microfoon bedoeld is om spraakbesturing mogelijk te maken.

Het is onduidelijk of dit patent betrekking heeft op de DualShock 5. Veel patenten worden geregistreerd zonder dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Toch lijkt het niet ondenkbaar dat de DualShock 5 een ingebouwde microfoon voor spraakbesturing krijgt. Bij de PlayStation 4 was spraakbesturing immers al mogelijk via de PlayStation Camera of bijvoorbeeld een headset en mogelijk breidt Sony deze functie nu dus ook uit door het mogelijk te maken via de controller.