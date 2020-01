Arc System Works onthulde eind vorig jaar dat de aankomende Guilty Gear-game de naam Guilty Gear -Strive- heeft. Daarbij werd er ook een trailer vrijgegeven en daarin hintte de studio naar Faust als speelbaar personage.

Nu is er een nieuwe trailer van Guilty Gear -Strive- onthuld en daarin zien we Faust voor het eerst in actie. De trailer is aan de korte kant, maar laat wel zien wat voor moves Faust in huis heeft. Je kunt de beelden hieronder bekijken.

Guilty Gear -Strive- komt eind dit jaar uit voor de PlayStation 4.