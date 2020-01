Eind 2019 maakte 2K Games bekend dat er een nieuwe ontwikkelstudio, genaamd Cloud Chamber, is geopend om aan een nieuwe BioShock-game te werken. Hoewel de game naar verluidt al enkele jaren in ontwikkeling is, zijn er nog geen details bekendgemaakt. Toch lijkt het erop dat we nu de eerste hints hebben over de spelwereld waarin de game zich gaat afspelen.

Cloud Chamber heeft namelijk ruim veertig vacatures openstaan en de omschrijvingen van enkele vacatures geven iets meer informatie over bepaalde aspecten van de wereld van de nieuwe BioShock. Heel concreet is het allemaal niet, maar als we afgaan op de vacatures wordt er gewerkt aan een dynamische spelwereld waarin spelers de nodige vrijheid krijgen.

Zo valt er in de vacature voor Lead World Designer onder meer te lezen dat de spelwereld dynamisch gaat worden en dat er veel interactie mogelijk moet zijn. Daarnaast moeten de omgevingen voor spelers aantrekkelijk zijn om te verkennen.

“The Lead World Designer will lead a team in bringing a rich and dynamic game world to life. You love sitting at the nexus of story, architecture and design. You love games that create a symbiosis between them, and you’re motivated by the idea of creating resonant, emotional experiences through gameplay. You care about building a richly interactive world that feels inhabited and genuine. You have a deep understanding of how to create a compelling systemic environment that players are hungry to explore. And you see the player as a partner or co-author, not a pawn.”

Ook de vacature voor Lead Combat Designer hint naar een spelwereld waarin spelers veel vrijheid krijgen. In deze beschrijving wordt bijvoorbeeld genoemd dat spelers verschillende speelstijlen moeten kunnen gebruiken.

“Develop an FPS combat paradigm that is accessible, satisfying, and allows for a high degree of player expression and experimentation within a highly reactive world. Look beyond direct conflict, accommodate various play-styles and design encounters that can be resolved through player ingenuity.”

De vacature voor Senior AI Engineer geeft ook nog wat vage hints over de nieuwe BioShock. Zo leren we hierdoor onder andere dat er veel gefocust wordt op de AI in combinatie met verhaalvertelling en dat er een “urban crowd systeem” wordt ontwikkeld.