Wie al eens een game van de Franse uitgever Ubisoft heeft gespeeld, weet vast wel dat de studio door de tijd heen diverse toppers heeft afgeleverd. Wie vandaag de dag al eens een game van diezelfde uitgever heeft gespeeld, heeft echter ook al wel gemerkt dat veel van hun games tegenwoordig eigenlijk veel lijken op hun eerdere games van deze generatie. Het zogenaamde “checklist-motief”, waarbij je in een open wereld voortdurend bijna dezelfde missies moet zien te voltooien om je checklist te volbrengen, begint wat slijtage te vertonen. Daar komt de volgende generatie echter verandering in als het aan Ubisoft ligt! Dat liet men weten in een interview met Videogameschronicle.

Het vroegere systeem dat Ubisoft hanteerde bij het maken van hun games gaat als volgt: elke studio krijgt een bepaald project toegewezen, maar de overkoepelende beslissingen werden telkens genomen door eenzelfde team van 100 designers en producers. Dit “centrale team” kreeg telkens het laatste woord wanneer een titel werd gemaakt, onafhankelijk van welke specifieke studio of welke specifieke titel dit ook was. Hierdoor vervielen veel Ubisoft titels vaak in de befaamde sleur die we vandaag de dag in de games beginnen herkennen.

Op de volgende generatie consoles wil Ubisoft de verschillende vice presidents van de studio’s meer macht en meer autonomie geven. Hierdoor zou er geen sprake meer zijn van beslissingen die telkens door dezelfde personen worden genomen en zal er hopelijk een frisse wind door de verschillende Ubisoft titels heen waaien. De chief creative officer van Ubisoft, Serge Hascoet, blijft echter alle titels beheren, maar het achterliggende idee is dus dat hij niet alleen alle creatieve macht krijgt.