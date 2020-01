De One Piece gekte is bij lange na nog niet gaan liggen, zeker nu de release van Pirate Warriors 4 telkens meer dichterbij komt. Opnieuw heeft Bandai Namco een gloednieuwe tv-commercial, in het Japans uiteraard, op ons losgelaten en opnieuw worden we getrakteerd op enkele iconische scènes uit de wel erg langlopende manga- en animereeks. Deze korte commercial focust zich namelijk op de Summit War Saga.

One Piece: Pirate Warriors 4 is in het Westen vanaf 27 maart speelbaar. De nieuwe tv-commercial kan je hieronder bekijken.