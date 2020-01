Na het heugelijke nieuws dat Mortal Kombat in 2021 een nieuwe film zou krijgen, blijkt dat de bekende franchise nog niet helemaal klaar is met hun plannen op het witte doek. Warner Bros. Animation wil namelijk ook een animatiefilm op ons loslaten met de wel erg dramatische titel “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge”. Meer nog: deze film staat al voor de eerste helft van 2020 op de planning.

Op de regisseursstoel zit Ethan Spaulding, de man die al eerder “Batman: Assault on Arkham” en “Justice League: Throne of Atlantis” maakte. De zwoele stem van Johnny Cage wordt ingesproken door Joel Mchale, bekend van het hilarische “Community”, en de stem van Sonya Blade zal verdacht veel lijken op Jennifer Carpenter, bekend van de serie Dexter.

Details rond de plot zijn momenteel erg schaars, om niet te zeggen dat er momenteel eigenlijk nog niets concreets bekend is. We kunnen er echter wel vanuit gaan dat we binnenkort zeker en vast voldoende fatalities op ons scherm te zien zullen krijgen. We houden jullie zeker op de hoogte!