Rockstar Games heeft als ontwikkelaar de afgelopen decennia een te benijden reputatie opgebouwd. Met franchises als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption in hun portfolio kan de studio dan ook uitpakken met een buitengewoon hoge mate aan kwaliteit. Het nadeel hiervan – als we dat überhaupt al zo mogen bestempelen – is dat Rockstar er redelijk lang over doet om games in elkaar te steken en aan de man te brengen. En dat is een gegeven waar uitgever Take-Two het stilaan van op zijn zenuwen krijgt.

Of dat valt toch af te leiden uit een tweet van YouTuber en industry insider SWEGTA, die aangaf dat Take-Two Rockstar onder druk zet om op frequentere basis en dus volgens een regelmatiger schema games uit te brengen. Slecht nieuws voor de grotere – en vaak tot in het kleinste detail uitgewerkte – titels, al zou dit gerucht ook kunnen betekenen dat Rockstar oudere, minder werkintensieve reeksen als Bully, Manhunt of Max Payne weer vanonder het stof haalt om hun nieuwe quota te halen. One can only hope, right?