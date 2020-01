Ah, The Order 1886. Wat keken we uit naar jouw release en wat waren we teleurgesteld toen bleek dat je eigenlijk niet meer was dan een vijf uur lange trailer voor een vervolg dat er – dankzij een op zijn zachtst uitgedrukt magere ontvangst – nooit zou komen. Of toch wel? NeoGAF-gebruiker OsirisBlack beweert namelijk recent gameplay gezien te hebben van een visueel verbluffende horrortitel voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. De catch? De gameplay sloot in stijl helemaal aan bij de steampunk shooter van ReadyAtDawn.

De gameplay toonde een gewapende man die in een onderbelichte kamer tegen een monster met gele ogen en vier armen oploopt. Het stijltje ademde volgens OsirisBlack helemaal The Order en gezien het verhaal van die titel – de ridders van de Ronde Tafel gaan op de vuist met een troep weerwolven in het Victoriaanse Londen – kunnen we dat alleszins voorzichtig beamen. Recente berichten duiden er bovendien op dat Ready At Dawn wel degelijk aan een next-gen game sleutelt, dus wie weet… Er is nog hoop voor The Order fans.