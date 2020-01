Valve… mogen we die studio zo stilaan de koning van de valse geruchten noemen? Niet alleen horen we al jaren informatie over Half-Life 3 die totaal ongefundeerd blijkt te zijn, hetzelfde gebeurt ook met andere titels van de ontwikkelaar. Zo vernamen we de voorbije weken enkele keren het nieuws dat Valve aan een nieuwe Left 4 Dead game zou sleutelen.

Niets blijkt echter minder waar. In een interview met IGN wond de ontwikkelaar er immers geen doekjes om. De studio heeft een tijdje gebrainstormd over een next-gen Left 4 Dead game, maar deze voorzichtige plannen belandden uiteindelijk in de prullenbak. Momenteel heeft Valve helemaal niets Left 4 Dead gerelateerd op de planning staan.

“We’ve seen rumors to this effect for the last couple of months. We did briefly explore some Left 4 Dead next-gen opportunities a few years ago. But we are absolutely not working on anything L4D related now, and haven’t for years.”