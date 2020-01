De slogan “For the Players” gebruikte Sony de afgelopen jaren om de PlayStation 4 te promoten en met de komst van de PlayStation 5 lijken ze daar nu vanaf te stappen. Op Twitter heeft Sony PlayStation de bio-omschrijving aangepast en daar staat nu een nieuwe slogan te lezen.

“It’s time to play” is de nieuwe slogan die gevoerd wordt in de Twitter-bio, wat suggereert dat Sony hiermee vanaf dit jaar verder gaat. Gezien de nieuwe console eind dit jaar verschijnt is het aannemelijk dat de slogan ook daarop van toepassing is.

Wat dit heel erg interessant maakt, is dat deze slogan een paar weken terug al in een overzicht stond van details die via 4Chan lekte. Het lek werd toen nog gezien als ongeloofwaardig, maar dit is het eerste wat blijkt te kloppen en dat geeft het lek direct wat meer waarde, want zou de rest dan ook kloppen?