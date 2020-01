Na de release van Dragon Ball FighterZ is er met enige regelmaat nieuwe content voor de game verschenen. Er zijn twee passen uitgebracht die beiden recht gaven op een aantal nieuwe personages en het ziet er niet naar uit dat Bandai Namco hiermee gaat stoppen, want er is een nieuw personage aangekondigd.

Het Japanse magazine V-Jump laat weten dat Ultra Instinct Goku van Dragon Ball Super het volgende dlc-personage voor de game is. Meer informatie over dit personage zal op 8 en 9 februari bekend worden gemaakt tijdens de finales van de Dragon Ball Fighterz World Tour.

Of dat ook de komst van een derde pas betekent is nog even afwachten, maar die kans lijkt vrij groot te zijn. Aan de andere kant, de meeste belangrijke personages zijn inmiddels toegevoegd, dus daarmee kan een derde pas ook een beetje als mosterd na de maaltijd voelen. We gaan het zien.