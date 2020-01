Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er zich min of meer een ramp afspeelt in Australië met enorme bosbranden die vele hectares bos in as leggen. De mensen daar zijn al langere tijd volop bezig om de branden te bestrijden, maar het is een beetje dweilen met de kraan open.

Bij grote rampen is geld altijd nodig om het te bestrijden en zo wil ook Bungie een steentje bijdragen. Zij hebben een mooi Destiny shirt laten maken en de volledige opbrengst daarvan gaat naar twee goede doelen in Australië, zo heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt.

Het shirt kan je in pre-order plaatsen in de Bungie Store en kost €27,99, daarvoor kan je hier terecht. De helft van de opbrengst gaat naar de New South Wales Rural Fire Service en de andere helft naar WIRES, de Australische reddingsdienst voor wilde dieren.

Een mooi gebaar van Bungie en als je besluit het shirt te kopen, dan krijg je als extra ook nog een exclusief in-game embleem.