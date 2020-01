Met de release van de Iceborne uitbreiding voor Monster Hunter: World hebben spelers tot op heden genoeg te doen gehad. Desalniettemin blijft Capcom de game uitvoerig ondersteunen en dat zullen ze de komende maanden doen met allerlei evenementen, nieuwe monsters, items en meer.

Om een beeld te geven van wat spelers de komende maanden mogen verwachten heeft de uitgever een roadmap gepubliceerd en de details daarvan hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Tot aan juni is er in ieder geval elke maand wat te doen en nadien zal Capcom ongetwijfeld met een aanvullend contentplan komen.